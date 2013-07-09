Требуется установить, настроить и объяснить как самому менять настройки WP Super Popup бесплатная версия
Drupal 7 - Разработать один-на-один чат
Требуется чат - аналог чата на weblancer.net.
На основе модуля http://drupal.org/project/nodejs.
Что-то можно подсмотреть на http://drupal.org/project/chatroom.
Дано:
1 пользователь, который создал две ноды.
Нужно реализовать 2 вида чата:
1. "Разговор без темы".
Как в чате weblancer (в отдельной вкладке).
+ есть selectbox, в котором можно выбрать один из разговоров: например, "Без темы", "Нода 1", "Нода 2"...
Когда выбран разговор о ноде - отображается ссылка на эту ноду.
2. "Разговор, о конкретной ноде".
Чат размещается в блоке (или поле), которое размещается внизу ноды, и в котором будет переписка личными сообщениями между текущим пользователем и создателем ноды.
На каждой ноде отображаются сообщения, касающиеся только этой ноды.
Отображение чата такое же, что и в "Разговор без темы", только без selectbox'a.
+ Отображается ссылка "Все разговоры с пользователем User5", которая открывает "Разговор без темы" в новой вкладке.
Отличия формы чата от weblancer.net:
1. Поиск и Архив не нужны. Только 2 настройки "Звуковой сигнал" и "Мигание вкладки".
2. Панель "Формат текста" не нужна.
Добавить:
1. При приходе нового сообщения вкладка должна мигать (в обоих типах чата).
2. Должен быть блочок "Уведомления": "Нет уведомлений", "2 новых сообщения"... Он должен обновляться без перезагрузки страницы.
В чате могут участвовать тольго зарег. пользователи.
Выбранный исполнитель
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