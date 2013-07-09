Drupal 7 - Разработать один-на-один чат

Требуется чат - аналог чата на weblancer.net.

На основе модуля http://drupal.org/project/nodejs.

Что-то можно подсмотреть на http://drupal.org/project/chatroom.

Дано:

1 пользователь, который создал две ноды.

Нужно реализовать 2 вида чата:

1. "Разговор без темы".

Как в чате weblancer (в отдельной вкладке).

+ есть selectbox, в котором можно выбрать один из разговоров: например, "Без темы", "Нода 1", "Нода 2"...

Когда выбран разговор о ноде - отображается ссылка на эту ноду.

2. "Разговор, о конкретной ноде".

Чат размещается в блоке (или поле), которое размещается внизу ноды, и в котором будет переписка личными сообщениями между текущим пользователем и создателем ноды.

На каждой ноде отображаются сообщения, касающиеся только этой ноды.

Отображение чата такое же, что и в "Разговор без темы", только без selectbox'a.

+ Отображается ссылка "Все разговоры с пользователем User5", которая открывает "Разговор без темы" в новой вкладке.

Отличия формы чата от weblancer.net:

1. Поиск и Архив не нужны. Только 2 настройки "Звуковой сигнал" и "Мигание вкладки".

2. Панель "Формат текста" не нужна.

Добавить:

1. При приходе нового сообщения вкладка должна мигать (в обоих типах чата).

2. Должен быть блочок "Уведомления": "Нет уведомлений", "2 новых сообщения"... Он должен обновляться без перезагрузки страницы.

В чате могут участвовать тольго зарег. пользователи.