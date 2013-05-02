Убрать нижнюю закодированную ссылку с Wordpressa

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Закрыт12 заявок233 просмотра

Убрать полностью нижнюю закодированную ссылку с сайта на Wordpresse , сейтчас стоит city-themes с закодированной нижней ссылкой в футере "Проектирование домов"

сайт proekt-sam.ru

Жду конкретных предложений по цене и срокам.

12 лет назад
borian22
Борис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров