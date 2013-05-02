Адаптация под джумлу + joomshopping

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок140 просмотров

Есть верстка которую нужно адаптировать под джумлу + joomshoppin желательно 3.0.

ТЗ и верстку вышлю по запросу.

Мой скайп caperok

Joomla
12 лет назад
marie91
Крупко 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров