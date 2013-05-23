Почистить сайт на Joomla от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок193 просмотра

На сайте http://microinform.by была обнаружена рассылка спама и куча вирусов. Нужна помощь в очистке от вирусов.

Joomla
12 лет назад
mavriak
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$17
1 день
Отличная работа! Сайт вылечен от вирусов. Еще и дополнительная защита установлена. Виктор очень оперативно реагирует на все сообщения. С ним было приятно работать. Спасибо большое еще раз!
Хороший заказчик и приятный человек -все четко и ясно- оплата мгновенная-всем рекомендую-спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад