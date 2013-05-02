Поставить большую базу данных на сайт DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Есть база данных DLE сайта большая очень. Нужно сделать сайт на DLE и установить базу данных.

DLE
12 лет назад
design_minsk
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров