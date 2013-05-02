Создание блога

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт22 заявки213 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать блог. Дизайн в слоях имеется.

Структура блога:

-Главная

-Об авторе

-Заказчикам

-Контакты

Главная:

- Меню

- Лента блога (Тайтл поста, картинка, краткое описание, кол-во комментов, теги, дата, читать далее...)

Страница поста:

-Тело статьи

-Кнопки-лайки социалок

-Комменты

-Формы для комментирования с капчей, которые открываются при клике на кнопку "Ответить" под постом или комментами. Желательно подключить возможность комментить по авторизации в социалках.

-Возможность привязки тегов (меток) к постам для сортировки.

-Возможность вставки видео-материалов с YouTube

Об авторе/заказчикам/контакты:

-Просто текстовые страницы

Справа на всех страницах

-Рубрики блога

-Полезные ссылки

Просьба в приват не писать. Указывайте подробные предложения, цены и сроки в заявках.

12 лет назад
Annakms
Анна 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров