Правки по вордпрессу

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок119 просмотров

Необходим человек на работа с вордпрессом:

1. Переустановить вордпресс и сохранить дизайн и весь контент на сайте. Это надо сделать с 2-мя сайтами

2. Найти и исправить причину почему сайт на водпрессе долго грузиться.

Сделать надо к понедельнику вечеру.

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WordPress
12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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