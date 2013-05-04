Правки по вордпрессу

Необходим человек на работа с вордпрессом:

1. Переустановить вордпресс и сохранить дизайн и весь контент на сайте. Это надо сделать с 2-мя сайтами

2. Найти и исправить причину почему сайт на водпрессе долго грузиться.

Сделать надо к понедельнику вечеру.

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