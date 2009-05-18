Англоязычные описания для сайта эскорта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок246 просмотров

Необходимо составить короткие описания под фото девушек моделей.

Пример описаний:

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Age: 24

Height: 170

Weight: 54

Body: 94-60-90

Bra size: B

Conversation: English

DESCRIPTION:

Andrea has a very pretty face and wonderful body. Slim with the right curves, she has a silky skin and move smoothly like a luring cat.

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Всего в задании будет около 7-8 фото (под описание). Необходимо чтобы исполнитель хорошо владел англ.-языком и обширным опытом в работе по данной тематике.

Бюджет 10 у.е.

Оплата по факту выполнения.

16 лет назад
stunning991
Alexandr 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

NobodyMM
Mm 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Света профессионал своего дела! Описание моделей было выполнено на высоком уровне, качественно и короткий срок. Рекомендую, как надежного и ответственного копирайтера.
Замечательный заказчик. своевременная оплата. с удовольствием бы поработала еще.

Заявки фрилансеров

NobodyMM
Mm 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
16 лет назад