Необходимо написать продающий текст для главной странцы сайта. Тематика - туризм.
Англоязычные описания для сайта эскорта
Необходимо составить короткие описания под фото девушек моделей.
Пример описаний:
****
Age: 24
Height: 170
Weight: 54
Body: 94-60-90
Bra size: B
Conversation: English
DESCRIPTION:
Andrea has a very pretty face and wonderful body. Slim with the right curves, she has a silky skin and move smoothly like a luring cat.
***
Всего в задании будет около 7-8 фото (под описание). Необходимо чтобы исполнитель хорошо владел англ.-языком и обширным опытом в работе по данной тематике.
Бюджет 10 у.е.
Оплата по факту выполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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