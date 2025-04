Англоязычные описания для сайта эскорта

Необходимо составить короткие описания под фото девушек моделей.

Пример описаний:

****

Age: 24

Height: 170

Weight: 54

Body: 94-60-90

Bra size: B

Conversation: English

DESCRIPTION:

Andrea has a very pretty face and wonderful body. Slim with the right curves, she has a silky skin and move smoothly like a luring cat.

***

Всего в задании будет около 7-8 фото (под описание). Необходимо чтобы исполнитель хорошо владел англ.-языком и обширным опытом в работе по данной тематике.

Бюджет 10 у.е.

Оплата по факту выполнения.