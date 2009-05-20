Статья по недвижимости за рубежом

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен32 заявки346 просмотров

Требуется написание статьи (обзор рынка) по теме "Недвижимость за рубежом".

Описать плюсы и минусы вкладывания денег в развитие рынка.

Примеры роста / снижения рынка в разных странах.

Написание статей
16 лет назад
websee
46 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$25
2 дня
Хорошая статья получилась.
Приятный и тактичный заказчик. Знает, чего хочет. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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