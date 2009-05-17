Небольшое описание MySQL

Странный заказчик. Выполнив первую работу, я попросила ее оплатить, на что мне было сказано, вечером... На следующее утро, Иван предложил еще 1 работу и сказал, что оплатит вместе. Но оплаты так и не было. Пропал бесследно, хотя в сети он есть. Итого должен данный заказчик 25 долларов. Не работайте с ним. P.S. После определенного времени буду писать в саппорт на блокировку аккаунта. Все еще жду оплаты.