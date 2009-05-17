Небольшое описание MySQL

$5
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Закрыт3 заявки197 просмотров

Добрый день, необходимо описать взаимодействие скрипта с базой, буквально пару страниц

все вопросы по асе 105336381

MySQL
16 лет назад
JohnSM
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Странный заказчик. Выполнив первую работу, я попросила ее оплатить, на что мне было сказано, вечером... На следующее утро, Иван предложил еще 1 работу и сказал, что оплатит вместе. Но оплаты так и не было. Пропал бесследно, хотя в сети он есть. Итого должен данный заказчик 25 долларов. Не работайте с ним. P.S. После определенного времени буду писать в саппорт на блокировку аккаунта. Все еще жду оплаты.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад