Написать интересные уникальные статьи о саунах

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Завершен38 заявок519 просмотров

Необходимо написать уникальные интересные статьи о саунах. Статьи должны быть в позитивном ключе (о том что ходить в интересно, полезно и хорошо для здоровья и т.д.). Возможно различные рекомендации о посещении саун и т.д.

В качестве результата предоставить несколько статей, общим объемом на 25000 символов. (например 5 коротких статей по 1000 символов и несколько более объемных). К статьям нужны названия.

Тексты статьи нельзя публиковать в своих портфолио (если необходимо я дам ссылку на уже размещенные материалы, для добавления в свое портфолио).

Оплата по факту выполненной работы. 1WMZ - 1000 символов.

16 лет назад
vastzp
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaFreedom
Анна Митун 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$25
3 дня
Работа была выполнена отлично и в срок.
Великолепный заказчик: мягкий, внимательный. Объективен в оценках материала. При этом отдал в мои руки самое дорогое, что только есть у заказчика - тексты для сайта:) Работать над проектом было очень интересно и приятно. Оплата своевременная и в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AnnaFreedom
Анна Митун 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад