Написать интересные уникальные статьи о саунах

Необходимо написать уникальные интересные статьи о саунах. Статьи должны быть в позитивном ключе (о том что ходить в интересно, полезно и хорошо для здоровья и т.д.). Возможно различные рекомендации о посещении саун и т.д.

В качестве результата предоставить несколько статей, общим объемом на 25000 символов. (например 5 коротких статей по 1000 символов и несколько более объемных). К статьям нужны названия.

Тексты статьи нельзя публиковать в своих портфолио (если необходимо я дам ссылку на уже размещенные материалы, для добавления в свое портфолио).

Оплата по факту выполненной работы. 1WMZ - 1000 символов.