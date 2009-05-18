Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходиом создать инструкцию (самоучитель с принтскринами) для пользователей сайтом subcontract.in.ua. Перед написание мы вас научим и раскажем что и как делать на сайте. Вам ...
Нейминг турагенства
Украинское турагенство обьявляет конкрус на название.
Свои варианты присылайте на [email protected]
В письме желательно продублируйте контактные данные (аськи например или кошелек веб-мани)
Бюджет - 100 ВМУ
Срок - до 10-00 по Киеву завтрашнего дня.
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