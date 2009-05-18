Нейминг турагенства

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Закрыт23 заявки670 просмотров
#1$

Украинское турагенство обьявляет конкрус на название.

Свои варианты присылайте на [email protected]

В письме желательно продублируйте контактные данные (аськи например или кошелек веб-мани)

Бюджет - 100 ВМУ

Срок - до 10-00 по Киеву завтрашнего дня.

16 лет назад
ferot
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров