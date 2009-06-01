Уважаемые коллеги,

Необходимо составить «Руководство по эксплуатации» сооружения связи (узла телематических служб). Требования к построению, содержанию и изложению документа прилагаются.

Результирующий документ должен соответствовать требованиям ГОСТ и спецификациям которые также приложены.

В самом документе все используемое оборудование должно быть обезличено: т.е.

Состав узла связи:

Маршрутизатор вместо cisco 3600

Коммутатор вместо Baseline 3C16478

Сервер телематических служб, Бесперебойный блок питания, АСР и др. по аналогии.

Наличие собственных наработок в этой области приветствуются. Документ делается для ввода в эксплуатацию сооружения связи.

Результирующий документ должен быть красиво оформлен и отформатирован.

В качестве заявки прошу присылать

1. Полную стоимость и сроки работ

2. Ваш опыт в области составления аналогичных работ, наличие собственных образцов аналогичного документа