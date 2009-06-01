Руководство по эксплуатации сооружения связи

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Уважаемые коллеги,

Необходимо составить «Руководство по эксплуатации» сооружения связи (узла телематических служб). Требования к построению, содержанию и изложению документа прилагаются.

Результирующий документ должен соответствовать требованиям ГОСТ и спецификациям которые также приложены.

В самом документе все используемое оборудование должно быть обезличено: т.е.

Состав узла связи:

Маршрутизатор вместо cisco 3600

Коммутатор вместо Baseline 3C16478

Сервер телематических служб, Бесперебойный блок питания, АСР и др. по аналогии.

Наличие собственных наработок в этой области приветствуются. Документ делается для ввода в эксплуатацию сооружения связи.

Результирующий документ должен быть красиво оформлен и отформатирован.

В качестве заявки прошу присылать

1. Полную стоимость и сроки работ

2. Ваш опыт в области составления аналогичных работ, наличие собственных образцов аналогичного документа

16 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$150
14 дней
Очень качественная и оперативная работа! рекомендую!
Замечательный заказчик. Четко поставленные задачи, оперативная работа по ходу проекта, приятен в общении. Мгновенная оплата по исполнении. Работа была в удовольствие)

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dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад