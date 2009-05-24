Сео тексты уникальные. Креатив

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки147 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать текст про некий пивоваренный завод - общая реклама продукции и завода как фирмы.

Качестенно, креативно, чтобы завлечь потенциальных потребителей!

Спасибо

16 лет назад
ron63
Btz 
61 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Не первый раз работаю с человеком. Опять-таки тексты - реклама продукции написана как я и хотел! Качестенно и креативно. Цены антикризисные ;)
Как обычно, все прекрасно. За время работы заказчик проявляет настоящую заботу об исполнителе. Все на высшем уровне. Очень доволен знакомством и уверен, что оно продолжится и далее. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад