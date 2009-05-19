Рерайт.

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Завершен37 заявок440 просмотров

Здравствуйте!

Нужен рерайт текстов, объемом примерно 5-6 тыс. символов. Тематика - стройматериалы. Исходники предоставлю.

Сделать нужно сегодня.

Указывайте, пожалуйста, цены.

Убедительная просьба не писать в аську, почту и приват.

Спасибо!

16 лет назад
galyris
Галина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Антон хорошо выполнил задание. Получился глубокий рерайт с полной переработкой текста. Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Прекрасный работодатель, четкое ТЗ, своевременная оплата. С такими только и работать

Заявки фрилансеров

__AN26__
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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