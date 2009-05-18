Новости/Статьи/Обзоры на туристический сайт

Нужен 1 человек.

Собственно, работа больше для саморазвития, чем для зарабатывания денег. Тут предлагаю совместить приятное с полезным. Кому интересна география, полазить почитать про все это дело, посмотреть фото путешествий, почитать журнал "Вокруг Света" и т.п.

График: свободный

Кол-во текстов и фото в неделю: примерно 3-4 раза в неделю. Тексты уникальные, то есть Вы прочитали про Париж 2-3 статьи, выбрали 2-3 красивые фото - пишите свое впечатление - что понравилось, что нет, на что обратить внимание и т.п. Текст на уникальность будет проверяться.

Оплата: 500р./мес.

По мере развития и роста проекта оплата будет расти.

Убедительная просьба на e-mail или в личку и icq не писать. Оставляйте предложения тут.

Спасибо.

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Отдельное спасибо Puhir Vita (Iziida), забыл указать объем текстов: 1800-2000 символов без пробелов.