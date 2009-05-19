Рерайтинг статей

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Завершен15 заявок311 просмотров

Требуется отрерайтить несколько статей на строительно- ремонтную тематику. Исходники предоставлю. Предлагайте свои цены и объём, который сможете выполнить сегодня до 17-18 часов мск. Просьба все предложения оставлять только здесь.

16 лет назад
Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$10
1 день
Марина справилась с работой на "отлично". Качественный рерайтинг, выполненный в указанный срок. Спасибо.
Ирина - положительный заказчик: точные указания, своевременная оплата. Приятное знакомство, обращайтесь еще.
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$7
1 день
Спасибо за работу! Качественно и в срок. Рекомендую.
Большое спасибо за работу и моментальную оплату. Всем рекомендую, никаких проблем!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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