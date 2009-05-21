Наполнить текстами интернет магазин

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Завершен22 заявки344 просмотра

Необходимо наполнить текстами интернет магазин , торгующий подарочными книгами и vip подарками.

Необходимо написать:

1. О магазине

2. Доставка и оплата

3. Приветствие на главной странице ( посмотреть формат можно на e-k.ru )

4. Новостной блок наполнить 5-6 новостей

16 лет назад
zelax2001
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Оперативно и главное очень качественно все было написано.
Александр - отличный заказчик. Четкое задание и оплата в срок. Рекомендую всем:)

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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