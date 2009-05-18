Копирайт для 4х сайтов знакомств

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Закрыт48 заявок901 просмотр

Есть 4 сайта знакомств.все 4 разной направленности.требуется копирайт с выверенными ключевыми словами на основании статистики ведущих поисковых систем по каждой теме сайта.к каждому тексту обязательно список ключевых слов и словосочетаний.темы сайтов.1.просто качественные знакомства.надо подтягивать к гламуру.2.знакомства с серьезными намерениями и не только...3.замуж за иностранца.знакомства для брака.4.ххх знакомства.тут все в принципе не сложно.

16 лет назад
DENISOFF
Денис 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

maria_schi
Мария 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$9
3 дня

Заявки фрилансеров

maria_schi
Мария 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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