Статья для магазина

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Закрыт33 заявки400 просмотров

Меня интересует написание интерестных и уникальных 5 статей для сайта на тему "бытовая техника". К статьям нужны названия и фотографии

16 лет назад
alikk
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
16 лет назад
$80
3 дня
Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг

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