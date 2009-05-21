Нужен 1 человек. Собственно, работа больше для саморазвития, чем для зарабатывания денег. Тут предлагаю совместить приятное с полезным. Кому интересна география, полазить почитать про все это дело, посмотреть фото путешествий, почитать журнал ...
Рерайт тестов
Нужен рерайт тестов
Инересует цена за 1000 зн.
Смысло теста не должен поменятся.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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