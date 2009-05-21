Рерайт тестов

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Завершен70 заявок684 просмотра

Нужен рерайт тестов

Инересует цена за 1000 зн.

Смысло теста не должен поменятся.

16 лет назад
pm200
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$4
1 день
Сделал все хорошо
Хороший заказчик, все сделал как и договаривались, своевременная оплата, буду рад еще поработать на него.

Заявки фрилансеров

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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