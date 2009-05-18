Нужен 1 человек. Собственно, работа больше для саморазвития, чем для зарабатывания денег. Тут предлагаю совместить приятное с полезным. Кому интересна география, полазить почитать про все это дело, посмотреть фото путешествий, почитать журнал ...
Подбор ключей, написание текста.
SEO. Подбор ключей, написание тайтла и текста на главную. Легкие изменения по сайту (Netcat).
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