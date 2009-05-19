Есть 4 сайта знакомств.все 4 разной направленности.требуется копирайт с выверенными ключевыми словами на основании статистики ведущих поисковых систем по каждой теме сайта.к каждому тексту обязательно список ключевых слов и словосочетаний.темы сайтов.1.просто качественные знакомства.надо подтягивать к ...
Написание статей - нужно качество
Добрый день. Есть *постоянный* фронт работы по написанию статей.
Причем не SEO-статей, а так, чтобы материалы были реально интересными. Темы можно выбирать в рамках заданных тематик.
Общая схема работы:
1) Вы получаете контакт вебмастера, которому нужно написать для ресурса тематическую статью, адрес ресурса и (возможно) примерный перечень тем.
2) Вы согласовываете темы более подробно
3) Пишете статью и добиваетесь того, чтобы вебмастер статью принял.
Если вебмастер разместил статью - оплата 2,5 у.е. за тысячу знаков. Если нет - 0.5 у.е. за тысячу (что-то вроде поощрительного приза).
Как правило вебмастер заинтересован в материалах, весь вопрос в том, чтобы написать интересный материал (умело погуглить).
Заинтересовавшиеся - пишите - поясню подробнее, дам тестовое задание.
P.S. Интересны именно люди, которые способны выдавать качество и объем (хотя бы 6-8 тысяч знаков в день).
С уважением,
Василий
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