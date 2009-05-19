Написание статей - нужно качество

Добрый день. Есть *постоянный* фронт работы по написанию статей.

Причем не SEO-статей, а так, чтобы материалы были реально интересными. Темы можно выбирать в рамках заданных тематик.

Общая схема работы:

1) Вы получаете контакт вебмастера, которому нужно написать для ресурса тематическую статью, адрес ресурса и (возможно) примерный перечень тем.

2) Вы согласовываете темы более подробно

3) Пишете статью и добиваетесь того, чтобы вебмастер статью принял.

Если вебмастер разместил статью - оплата 2,5 у.е. за тысячу знаков. Если нет - 0.5 у.е. за тысячу (что-то вроде поощрительного приза).

Как правило вебмастер заинтересован в материалах, весь вопрос в том, чтобы написать интересный материал (умело погуглить).

Заинтересовавшиеся - пишите - поясню подробнее, дам тестовое задание.

P.S. Интересны именно люди, которые способны выдавать качество и объем (хотя бы 6-8 тысяч знаков в день).

С уважением,

Василий