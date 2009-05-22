Рерайт и копирайт по ряду тематик

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен63 заявки707 просмотров

Требуется рерайт (а также копирайт - написание новых) статей по тематикам: логистика, надувные изделия, перевозки, камень, организация праздников, организация выставок. Все тексты должны быть уникальными, связными, ГРАМОТНЫМИ и 100% ВМЕНЯЕМЫМИ. Весьма желательно - интересными. Ценовой фактор предложений играет роль

Написание статей
16 лет назад
businessmediagr
Алekсандр 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Отлично! Все устроило и все понравилось. Быстро и качественно, в общем в точности как и требовалось!
Приятно работать, не просто заказчик, а человек, который знает чего он хочет и сколько. Задания предельно ясны, ничего лишнего и требования выкладываются сразу и без заминок. Оплата стабильная и своевременная. Рекомендую, как лучшего заказчика, обитающего на веблансере! С уважением..

Заявки фрилансеров

je-su
38 лет
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Была
8 лет назад
16 лет назад

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