1. подготовить 10 обзорных "плагиатных" статей на тему сантехники с использованием ключ слов. из фала... одна статья может содержать группу ключевых слов по конкретной тематике (напр. ванны и все что с ними связано), другая статья ...
Рерайт и копирайт по ряду тематик
Требуется рерайт (а также копирайт - написание новых) статей по тематикам: логистика, надувные изделия, перевозки, камень, организация праздников, организация выставок. Все тексты должны быть уникальными, связными, ГРАМОТНЫМИ и 100% ВМЕНЯЕМЫМИ. Весьма желательно - интересными. Ценовой фактор предложений играет роль
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