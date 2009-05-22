Рерайт и копирайт по ряду тематик

Приятно работать, не просто заказчик, а человек, который знает чего он хочет и сколько. Задания предельно ясны, ничего лишнего и требования выкладываются сразу и без заминок. Оплата стабильная и своевременная. Рекомендую, как лучшего заказчика, обитающего на веблансере! С уважением..