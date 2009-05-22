Требуется написание статей для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен40 заявок713 просмотров

Добрый день уважаемые копирайтеры. Мы открыли сайт по поиску работы http://mywork27.ru/. Нам требуются услуги профессионалов, которые готовы заняться написанием статей для раздела «Твоя карьера». Большим плюсом будет наличие в портфолио работ связанных с нашей тематикой. Но если у вас, их нет, но вы считаете, что задача вам под силу то мы обязательно рассмотрим и вашу кандидатуру. Меня интересуют как копирайтинг так и рерайтинг – цена, сроки.

Пишите мне на почту или сразу в аську с вашими предложениями.

Написание статей
16 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень понравилась выполненная работа, причем все очень быстро и оперативно без лишних вопросов. Уважаемые заказчики я вам советую работать с Анастасией, это очень ответственный исполнитель с которым приятно общаться и работать.
Мне показлся этот заказчик приятным и ответственным молодым человеком, не боится работать по предоплате. А самое главное, всегда есть в сети и моментально отвечает на все вопросы, даже если они задаются в два часа ночи. Надеюсь на постоянном сотрудничестве, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

NastEnka8609
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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