Наполнение сайта.

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Закрыт31 заявка493 просмотра

Необходимо наполнить информацией сайт, информация должна быть оригинальной, темы для наполнения торф, строительный песок, щебень, чернозем, глина. В материалах должно содержатся 5-7 % словосочетаний по которым сайт продвигается в поисковых системах. Кол-во символов для каждого раздела 3000-3500.

куплю торф

куплю песок

куплю глину

куплю чернозем

куплю щебень

доставка песка

доставка торфа

доставка глины

доставка чернозема

доставка щебня

продажа торфа

продажа глины

продажа песка

продажа чернозема

продажа щебня

16 лет назад
IGC
Su 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$120
1 день
Рекомендую, как порядочного и терпеливого заказчика. Со своей стороны четко выполнил все стороны договора!

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад

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