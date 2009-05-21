Рерайт 100 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок545 просмотров
#1$

Нужен рерайт статей около 100 шт. На мебельную тематику.

Качественный нетрайтинг –приближенный к уникальности можно импровизировать не объязательно с точными синонимами и структурой. (буду проверять процент уникализации).

Оптимизированный под SEO.

Статьи в среднем 2000-3000 знаков.

Уважаемые фрилансеры в личку не писать , указывать цену за 1000 знаков с учетом объема.

Для определения вашей квалификации на начальном этапе дам 10 статей.

В приложении пример работы в JPTG, а в текстовом для вас переделайте и получите заказ.

16 лет назад
fokss
Семен 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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