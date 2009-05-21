Рерайт 100 статей

# 1 — $

Нужен рерайт статей около 100 шт. На мебельную тематику.

Качественный нетрайтинг –приближенный к уникальности можно импровизировать не объязательно с точными синонимами и структурой. (буду проверять процент уникализации).

Оптимизированный под SEO.

Статьи в среднем 2000-3000 знаков.

Уважаемые фрилансеры в личку не писать , указывать цену за 1000 знаков с учетом объема.

Для определения вашей квалификации на начальном этапе дам 10 статей.

В приложении пример работы в JPTG, а в текстовом для вас переделайте и получите заказ.