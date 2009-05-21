Название работы - копирайтинг Убедительная просьба, читать вводную внимательно и не беспокоить меня тем, кто не понимает что такое шаблон или не желает по ним работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Описание ...
Рерайт 100 статей
Нужен рерайт статей около 100 шт. На мебельную тематику.
Качественный нетрайтинг –приближенный к уникальности можно импровизировать не объязательно с точными синонимами и структурой. (буду проверять процент уникализации).
Оптимизированный под SEO.
Статьи в среднем 2000-3000 знаков.
Уважаемые фрилансеры в личку не писать , указывать цену за 1000 знаков с учетом объема.
Для определения вашей квалификации на начальном этапе дам 10 статей.
В приложении пример работы в JPTG, а в текстовом для вас переделайте и получите заказ.
Заявки фрилансеров
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