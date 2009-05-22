Написать 3 статьи о бытовой технике

Нужно написать 4 статьи о климатической технике от небольших бытовых кондиционеров (сплит-системы) до центральных систем кондиционирования, а также вентиляционное оборудование и на тему холодильного и морозильного обурудования.

Каждая статья не более 3000 знаков.

Оплата в wmz за каждую статью 2 уе.

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