Написание статей для 5 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки558 просмотров

Написание отличающихся от друг друга статей (так чтобы проходили индексацию) для 5 сайтов по следующим темам:

Антивирус 5 статей

Восстановление данных 5 статей

Ремонт компьютеров 5 статей

Подключение к Интернету 5 статей ( corbina.ru, qwerty.ru, stream.ru, netbynet.ru, akado.ru)

тарифы с их сайтов

Абонентское обслуживание 5 статей

По 3 статьи на такие темы как:

Установка и настройка Windows

Установка и настройка программ

Ремонт и настройка ноутбуков

Установка и настройка беспроводных сетей Wi Fi

Ремонт мониторов

Подключение периферийных и дополнительных устройств

Все статьи должны содержать отдельный блок для интернет магазина.

пример такого текста: http://www.infosecurity.ru/cgi-bin/mart/catalog.pl?sub=f1&pr=f1&item=0133&x=4&m=ym (девочка на шаре )

Статьи можно брать с других сайтов. Главное изменять текст фразеологически и структурно, так чтобы он казался оригинальным и прошел индексацию. Оплата по WM или наличными если в Москве.

Работу можно сделать быстро, так как оригинальности не требуется.

Без предоплаты. Можно поэтапно. С нереальными предложениями писать не нужно. Только реальные деньги за эту работу.

icq206040

[email protected]

P.S.

Наметилась опасная тенденция предложить растащить задание по частям. Если бы статьи писались оригинальные, я бы еще это понял. Но так как это обычный рерайт, то я просил бы писать тем кто готов взять на себя ВСЕ статьи.

Написание статей
16 лет назад
206040
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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