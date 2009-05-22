Требуется написать(копирайт) 10 статей по 1000 знаков и 120 текстов по 200-250 знаков. После этого необходимо сделать рерайт этих же текстов, т.е. в конечном итоге все получится в двух комплектах. Никаких художественных изысков, ессесно, ...
Написание статей для 5 сайтов
Написание отличающихся от друг друга статей (так чтобы проходили индексацию) для 5 сайтов по следующим темам:
Антивирус 5 статей
Восстановление данных 5 статей
Ремонт компьютеров 5 статей
Подключение к Интернету 5 статей ( corbina.ru, qwerty.ru, stream.ru, netbynet.ru, akado.ru)
тарифы с их сайтов
Абонентское обслуживание 5 статей
По 3 статьи на такие темы как:
Установка и настройка Windows
Установка и настройка программ
Ремонт и настройка ноутбуков
Установка и настройка беспроводных сетей Wi Fi
Ремонт мониторов
Подключение периферийных и дополнительных устройств
Все статьи должны содержать отдельный блок для интернет магазина.
пример такого текста: http://www.infosecurity.ru/cgi-bin/mart/catalog.pl?sub=f1&pr=f1&item=0133&x=4&m=ym (девочка на шаре )
Статьи можно брать с других сайтов. Главное изменять текст фразеологически и структурно, так чтобы он казался оригинальным и прошел индексацию. Оплата по WM или наличными если в Москве.
Работу можно сделать быстро, так как оригинальности не требуется.
Без предоплаты. Можно поэтапно. С нереальными предложениями писать не нужно. Только реальные деньги за эту работу.
icq206040
P.S.
Наметилась опасная тенденция предложить растащить задание по частям. Если бы статьи писались оригинальные, я бы еще это понял. Но так как это обычный рерайт, то я просил бы писать тем кто готов взять на себя ВСЕ статьи.
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