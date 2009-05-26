Рерайт нескольких статей

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Завершен12 заявок460 просмотров

Нужны статьи (по 1000 знаков) по ключевым словам:

Грейферы

Барабаны крановые

Тормоза крановые

Мостовые краны

этапы работ:

сбор тематической информации

утверждение мной

рерайт

утверждение мной, оплата

синонимизация (размножение х2)

утверждение мной, оплата

отзыв

пишите стоимость

16 лет назад
flowmactep
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов

Выбранные исполнители

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$10
4 дня
Все выполнила замечательно, советую
Приятный в общении заказчик, четкое задание. Своевременная оплата. Всем рекомендую.
jahz
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад
$25
3 дня
Евгений как и обещал написал несколько статей в срок Рекомендую этого человека как своевременного и обязательного исполнителя.
Своевременная проверка и оплата, четкое ТЗ. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
jahz
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад

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