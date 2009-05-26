Добрый день. Требуется специалист по рекламе в яндекс директ, кот. знаком с тонкостями яндекс директа. Вы будите вести реламные компании на моём аккаунте. Подбор ключевых слов, составление объявлений, ведение компаний. Только ...
Рерайт нескольких статей
Нужны статьи (по 1000 знаков) по ключевым словам:
Грейферы
Барабаны крановые
Тормоза крановые
Мостовые краны
этапы работ:
сбор тематической информации
утверждение мной
рерайт
утверждение мной, оплата
синонимизация (размножение х2)
утверждение мной, оплата
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