Требуется грамотный рерайтер для создания уникального контента на сайте SerialPlanet.ru Требуется провести работу: 1)Найти информацию о каждой серии которая имеется в составе каждого сериала и добавить описания на сайт (многие уже ...
Нужны тексты по альтернативной энергетике
Добрый день, Друзья!
Впервые на этом сайте, поэтому если что то не так, не ругать сильно.
Для сайта http://energy-source.ru/ необходимо подготовить материал (пока 5 статей), в раздел ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.
-энергия воды
-энергия земли
-энергия воздуха
-Биоэнергия
-солнечные батареи, модули
Требования:
- уникальный контент с SEO уклоном.
- картинка к статье.
- полное раскрытие темы статьи.
- Ввиду поступления предложений возникло уточнение по объему статьи (4000-5000) символов.
Проект не коммерческий, поэтому рассчитываю на 2-3$ за статью.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Рерайт 10 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки). Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...Завершен16 лет назад
- $10
Рерайт 10 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки). Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...Завершен16 лет назад
Нужны интересные имена доменов, слова не должны подходить ко всему они должны быть не тематическими легко запоминаемыми. без цифр и без тире пишите сразу свои варианты в предложениях ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Рерайт 10 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки). Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...Завершен16 лет назад
Привет. Меня зовут Виталик. Вас тут - очень много, поэтому выбрать из такого большого списка с кем работать очень сложно. У нас имеются переодические заказы на копирайтинг, написание статей для сайтов - ...Завершен16 лет назад
- $10
Рерайт/перевод 10 статей для сайта автомобильной тематики. Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...Завершен16 лет назад
- $10
Нужен рерайт 10 статей для сайта про автомобили. Оплата: по 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. После того, как найдёте статьи, нужно отослать мне в ...Завершен16 лет назад
Суть конкурса - придумать домен для сайта, домен должен быть свободным для регистрации. Проверить домен на занятость можно на hoster.by Доменная зона - только BY - красивых имен еще достаточно ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен качественный копирайт 100 текстов по 1000-1500 знаков. Определяющий фактор - цена. Жду Ваших предложенийЗавершен16 лет назад