Нужны тексты по альтернативной энергетике

Добрый день, Друзья!

Впервые на этом сайте, поэтому если что то не так, не ругать сильно.

Для сайта http://energy-source.ru/ необходимо подготовить материал (пока 5 статей), в раздел ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

-энергия воды

-энергия земли

-энергия воздуха

-Биоэнергия

-солнечные батареи, модули

Требования:

- уникальный контент с SEO уклоном.

- картинка к статье.

- полное раскрытие темы статьи.

- Ввиду поступления предложений возникло уточнение по объему статьи (4000-5000) символов.

Проект не коммерческий, поэтому рассчитываю на 2-3$ за статью.