Нужны тексты по альтернативной энергетике

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Завершен14 заявок272 просмотра

Добрый день, Друзья!

Впервые на этом сайте, поэтому если что то не так, не ругать сильно.

Для сайта http://energy-source.ru/ необходимо подготовить материал (пока 5 статей), в раздел ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.

-энергия воды

-энергия земли

-энергия воздуха

-Биоэнергия

-солнечные батареи, модули

Требования:

- уникальный контент с SEO уклоном.

- картинка к статье.

- полное раскрытие темы статьи.

- Ввиду поступления предложений возникло уточнение по объему статьи (4000-5000) символов.

Проект не коммерческий, поэтому рассчитываю на 2-3$ за статью.

16 лет назад
Nuovomondo
Василий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Toroidal_hyperbo
Наталья 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$16
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный заказчик. Задание было доступно и подробно объяснено, тематика весьма занимательна. Оплата была проведена без задержек. Очень приятно работать с таким человеком, планирую дальнейшее сотрудничество=)

Заявки фрилансеров

Toroidal_hyperbo
Наталья 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад

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