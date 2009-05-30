Частный проект для Походиной Елены (Ponka)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки218 просмотров

Рерайт 10 статей для сайта автомобильной тематики (статьи про автомобили, автоновинки).

Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков).

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
3 дня
Всё отлично!
Моментальная оплата, четкое ТЗ - сотрудничеством более, чем довольна.

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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