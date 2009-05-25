Приватный проект для Сергея Суворова

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Завершен1 заявка246 просмотров

Нужно сделать статью на тему бытовой техники

размер около 6000 знаков (полный обзор)

напишите сколько это будет стоить

С ув. Евгения!

16 лет назад
je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sigizmund
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Большое спасибо за работу статья замечательная рекомендую исполнителя, как опытного копирайтера с хорошим слогом намерена продолжать сотрудничать Евгения.
Как работодателя очень рекомендую. Знает, что хочет, по заданию объясняет позиции очень толково и понятно. Легко и приятно работать. Оплата всегда вовремя. Оценки по исполнению задания справедливые.

Заявки фрилансеров

Sigizmund
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад