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Завершен11 заявок390 просмотров

Написание рекламных статей (копирайтинг) о SEO

Как не попасть впросак с выбором хостинга

Как поразить уникальным дизайном на сайте и нужно ли это вообще

Как создать качественный веб-дизайн

На какую темы лучше создавать сайт для получения прибыли

Написание статей
16 лет назад
Lensmen
57 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

kab12
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$5
2 дня
Андрей работает на высоком уровне, человек отлично знает свое дело , приятен и адекватен в общении. Без проблем идет на доработку моментов которые не были указаны в задании. Работу выполняет на действительно высоком уровне, Андрей отлично подходит как для работы с теми кто точно знает чего хочет так и с теми кто не уверен до конца. Имея весьма богатый опыт работы с фрилансерами, однозначно рекомендую Андрея , как человека который на 200% выполнит Ваш заказ и при этом сэкономит вам деньги и нервы.
рекомендую

Заявки фрилансеров

kab12
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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