Нужно переделать на Joomle шаблон lt_tea адаптировав его под тематику выпуска макарон (демо шаблона http://demo.agethemes.com/marketplace/?theme=joomla_lt_tea) меню небольшое главная, производство, продукция, вакансии, контакты товар думал представить по типу https://chumak.com/product/456#0 или рассмотрю ваши предложения
Качественное и быстрое написание статей.
Создание сайтов.
- $30Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
движок joomla аналог сайта http://www. agronauka. com. uaСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
создать карточку товара joomla 1.5 + virtuemartИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
создать сайт с возможностю добавления товаров пользователями (наподобие сайта аукро) бюджет ограничен предпочтение отдам по срокам и ценеСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
сделать карточку товара virtuemart2 предпочтение отдам по цене и срокамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно сделать карту товара virtuemart по такому стилю http://www. elite-paint. com/show_painting.php?id=166&lang=ru нужно чтобы такие показатели как тема, стиль, размер..... были как ссылки на категорий и автоматически перечислялись исходя из выбранных категорий куда ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт11 лет назад
В psd прорисован шаблон нужно его сверстать под джумлу 2.5 можно внести в шаблон некоторые корективы но характер должен быть таким же указывайте цену ваши предложения будут скрыты.HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно сделать сайт картинной галереи по продаже картин особенность: на картину должны будут налаживаться варианты рамок соответственно меняется и их цена; изменении цены от изменения размера картины; и просмотр как она будет выследить в интерьере несколько ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Исправить ошибку на сайте http://kab12.dp.ua/ выдает jtablesession::Store Failed DB function failed with error number 1146 Table 'kab12dpua62861.jos_session' doesn't exist SQL=INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( '5d582132086f0d8058185daff82bb41e','1313097507','','0','1','0' ) Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Подправить загрузку товаров и поставить мультивалюту (грн и долар) Virtuemart +JoomlaСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад