Приватный проект для Дерягиной Ольги

$10
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  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки107 просмотров

Написание статьи про бильярд, 2500-3000 символов. Сроки – 2 дня.

Написание статей
16 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
2 дня
Написанная Ольгой статья очень порадовала. Все, что хотелось бы видеть, отражено в материале. Спасибо!
Не первое наше сотрудничество. Елена - отличный заказчик. Задания интересные, оплата немедленно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад