Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты. Оплата: 27$. Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье ...
Приватный проект для Дерягиной Ольги
Написание статьи про бильярд, 2500-3000 символов. Сроки – 2 дня.
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