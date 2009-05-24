Создание уникальных описаний и статей

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок496 просмотров

Для проекта DVDClick.ru требуется к 6200 позициям написать уникальные описания

К каждой позиции написать описание не мене 400 символов

К каждому сериалу написать краткую уникальную статью - заметку не менее 500 символов (не к каждой позиции,а к каждому сериалу!!)

Работа комплексная,стоимость ее оплаты указана,людей указывающих 2-3 USD за 1000 символов просим проходить мимо.

Прошу указывать срок исполнения сразу.

16 лет назад
tops
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Bug2009
44 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$900
60 дней

Заявки фрилансеров

Bug2009
44 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад