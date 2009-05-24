Создание уникальных описаний и статей

Для проекта DVDClick.ru требуется к 6200 позициям написать уникальные описания

К каждой позиции написать описание не мене 400 символов

К каждому сериалу написать краткую уникальную статью - заметку не менее 500 символов (не к каждой позиции,а к каждому сериалу!!)

Работа комплексная,стоимость ее оплаты указана,людей указывающих 2-3 USD за 1000 символов просим проходить мимо.

Прошу указывать срок исполнения сразу.