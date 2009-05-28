Необходимо написание сатей про ЭПС

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Завершен1 заявка210 просмотров
#1$

Необходимо написание сатей про электронные платежные системы

1. Обзорная статья о существующих на данный момент электронных платежных системах

2. Описание каждой платежной системы отдельно (описание, подробный порядок регистрации с рисунками, описание защиты)

P.S.

Текст и изображения должны быть уникальными

Возможно участие нескольких исполнителей

16 лет назад
FxLab
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Приятно работать с Валерием, статьи написаны быстро и качественно! Готов к дальнейшему сотрудничеству!!!
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Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад