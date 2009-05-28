Нужно 3 уникальных статьи (либо глубокий рерайт, хотя не очень желательно): про ретроспективный, оперативный мониторинг. Возможно понадобится больше (всё зависит от того, каким будет наше начало сотрудничества). Тема примерно такая же - маркетинговые исследования ...
Необходимо написание сатей про ЭПС
Необходимо написание сатей про электронные платежные системы
1. Обзорная статья о существующих на данный момент электронных платежных системах
2. Описание каждой платежной системы отдельно (описание, подробный порядок регистрации с рисунками, описание защиты)
P.S.
Текст и изображения должны быть уникальными
Возможно участие нескольких исполнителей
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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