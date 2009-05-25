Десять статей для сайта туристической тематики

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок350 просмотров

Срочно рерайт десяти статей о городах.

16 лет назад
konstantinl
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Татьяна очень оперативно работает. Рад сотрудничеству.
С Константином приятно работать, всегда четкое ТЗ и оплата заказа.

Заявки фрилансеров

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад