Нужно вылизать стилистически сайт, написать тексты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен44 заявки708 просмотров

Сайт - http://www.nnlab.ru

Вылизать на счет ошибок, привести в порядок текст на главной.

Написать тексты вкусные для внутренних страниц. Об услугах.

16 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

stragic70
53 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$40
7 дней
Написал кайфовые сайты, все как я хотел. Спасибо. Все отлично.
Абсолютно вменяемый заказчик. Сработали на доверии. С деньгами без проблем. Все время на связи. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

stragic70
53 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад