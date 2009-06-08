Доброго времени уважаемые Веблансеры. Требуется помощь по составлению ТЗ: Я по скайпу вам рассказываю техническую задумку, а вы переводите все это в граммотный технический язык. Поскольку я не представляю сколько это стоит, ...
Нужно вылизать стилистически сайт, написать тексты
Сайт - http://www.nnlab.ru
Вылизать на счет ошибок, привести в порядок текст на главной.
Написать тексты вкусные для внутренних страниц. Об услугах.
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