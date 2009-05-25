Перевод задумки в граммотное ТЗ

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Закрыт6 заявок252 просмотра

Доброго времени уважаемые Веблансеры.

Требуется помощь по составлению ТЗ:

Я по скайпу вам рассказываю техническую задумку, а вы переводите все это в граммотный технический язык.

Поскольку я не представляю сколько это стоит, прошу указывать цены за эту услугу (заявки без цены не рассматриваются).

Вам потребуется както записать разговор.

16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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