Контент для сайта kevlar-8.info

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок406 просмотров

Необходимо написать 5-10 уникальных статей для сайта kevlar-8.info примерно по 5 абзацев текста (1 веб-экран) по теме сайта - частные охранные услуги и близким тематикам.

16 лет назад
top10runet
Даниэль 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена быстро и грамотно, тексты прошли все проверки. Впечатления остались только хорошие.
От выполненной работы остались исключительно положительные эмоции. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата в полном объеме.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад