top10runet

Требуется написать тексты для страниц сайта, посвященным выпускам подкаста http://www.sfericheskoe-liderstvo.ru/podcast/ с целью повышения видимости в поисковиках. В подкасте 8 выпусков, и каждому соответствует набор тем и ключевых фраз, которые постепенно будут доступны здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MUuzmTxcL_LTcdh_Q0HoDPi__AjXZJR2VbjCWRSJ2ko/edit?usp=sharing Примерно по 20 ключевых ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Требуется составить 50 вопросов для тестирования знаний по языку программирования Objective C. Формат работы: текстовый файл в формате YAML (см. приложенный файл-пример - example.txt) Язык: русский или английский (на ваш выбор). Ограничения: Текст вопроса должен укладываться в 1-2 предложения. Вариантов ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сделать набор иконок для приложения "Vim Options Configurator" под Mac OS X. Данное приложение - это редактор настроек текстового редактора Vim. В качестве основы рисунка можно свободно использовать логотип Vim. В качестве дополнительной идеи можно ...Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно продвинуть сайт http://www.nquotes.net на 1 место английского Google по запросам: c# metatrader c# mt4 mql c# mql4 c# mql .net mql4 .net Все запросы низкочастотные - около 100 показов в месяц каждый. Ежемесячного бюджета на продвижение нет, поэтому я готов все делать ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется создать элементы графического дизайна для простого приложения из 5 экранов. Вопросы викторины поделены на категории, показанные на главном экране. Для главного экрана требуются: - 9 картинок для категорий (квадратные, расположены в виде таблицы 3 на 3) - бэйджик ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется сделать уникальные описания товарных категорий сайта avto-podarok.ru. Каждое описание размером 500 знаков. Это описание будет размещено на сайте. К каждому описанию еще необходимо сделать рерайт в 500 знаков для размещения в каталогах и укороченную ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Необходимо написать 5-10 уникальных статей для сайта kevlar-8.info примерно по 5 абзацев текста (1 веб-экран) по теме сайта - частные охранные услуги и близким тематикам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад