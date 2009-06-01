top10runet

В совместном проекте дизайна приложения для iPad все сделал быстрее чем я ожидал. При скорости работы качество не пострадало: дизайн выполнен дотошно и на хорошем уровне. Был на связи в Skype, и охотно шел на обсуждение деталей проекта и условий сотрудничества.