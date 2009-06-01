top10runet

Даниэль Лазаренко top10runet

 
39 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Тексты для сайта подкаста

    Требуется написать тексты для страниц сайта, посвященным выпускам подкаста http://www.sfericheskoe-liderstvo.ru/podcast/ с целью повышения видимости в поисковиках. В подкасте 8 выпусков, и каждому соответствует набор тем и ключевых фраз, которые постепенно будут доступны здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MUuzmTxcL_LTcdh_Q0HoDPi__AjXZJR2VbjCWRSJ2ko/edit?usp=sharing Примерно по 20 ключевых ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вопросы для теста по Objective C

    $50

    Требуется составить 50 вопросов для тестирования знаний по языку программирования Objective C. Формат работы: текстовый файл в формате YAML (см. приложенный файл-пример - example.txt) Язык: русский или английский (на ваш выбор). Ограничения: Текст вопроса должен укладываться в 1-2 предложения. Вариантов ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иконка Vim Options Configurator для Mac AppStore

    $100

    Нужно сделать набор иконок для приложения "Vim Options Configurator" под Mac OS X. Данное приложение - это редактор настроек текстового редактора Vim. В качестве основы рисунка можно свободно использовать логотип Vim. В качестве дополнительной идеи можно ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аудит сайта

    $100

    Нужно продвинуть сайт http://www.nquotes.net на 1 место английского Google по запросам: c# metatrader c# mt4 mql c# mql4 c# mql .net mql4 .net Все запросы низкочастотные - около 100 показов в месяц каждый. Ежемесячного бюджета на продвижение нет, поэтому я готов все делать ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн аппа для iPad "викторина: дорожные знаки"

    $250

    Требуется создать элементы графического дизайна для простого приложения из 5 экранов. Вопросы викторины поделены на категории, показанные на главном экране. Для главного экрана требуются: - 9 картинок для категорий (квадратные, расположены в виде таблицы 3 на 3) - бэйджик ...

    iOS
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Приватный проект для Дерягиной

    $50

    Требуется сделать уникальные описания товарных категорий сайта avto-podarok.ru. Каждое описание размером 500 знаков. Это описание будет размещено на сайте. К каждому описанию еще необходимо сделать рерайт в 500 знаков для размещения в каталогах и укороченную ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Контент для сайта kevlar-8.info

    $50

    Необходимо написать 5-10 уникальных статей для сайта kevlar-8.info примерно по 5 абзацев текста (1 веб-экран) по теме сайта - частные охранные услуги и близким тематикам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
12 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Тексты для сайта подкаста
Все отлично 👍🏻
В моем проекте требовалось не просто создать тексты, но и снабдить их ключевыми словами по контексту. Арина с этим успешно справилась в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
vergilius
Тимур 
32 годаЧехия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн аппа для iPad "викторина: дорожные знаки"
Приятный заказчик. Рекомендую.
В совместном проекте дизайна приложения для iPad все сделал быстрее чем я ожидал. При скорости работы качество не пострадало: дизайн выполнен дотошно и на хорошем уровне. Был на связи в Skype, и охотно шел на обсуждение деталей проекта и условий сотрудничества.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Дерягиной
Не первое наше сотрудничество, надеюсь, что и не последнее. Рекомендую всем этого заказчика, как в высшей мере порядочного и исполнительного (особенно что касается оплаты).
Работы выполнена быстро и качественно, буду заказывать еще.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Контент для сайта kevlar-8.info
От выполненной работы остались исключительно положительные эмоции. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата в полном объеме.
Работа выполнена быстро и грамотно, тексты прошли все проверки. Впечатления остались только хорошие.
Ответный отзыв