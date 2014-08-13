Иконка Vim Options Configurator для Mac AppStore

Нужно сделать набор иконок для приложения "Vim Options Configurator" под Mac OS X.

Данное приложение - это редактор настроек текстового редактора Vim. В качестве основы рисунка можно свободно использовать логотип Vim. В качестве дополнительной идеи можно использовать всевозможные примеры утилит, настроек, твиков, конфигурации, опций и т.д.

Присоединяю скриншот приложения.

В идеале требуется 5 размеров иконок, каждый из которых "плавно" масштабируется в соседний:

1024 x 1024

512 x 512

256 x 256

64 x 64

32 x 32

Эти иконки будут использоваться в Dock, Launchpad, Desktop, Finder, а также в самом AppStore.

Каждый размер - это не просто изменение размера, а уменьшение детальности с сохранением четкости.

Я понимаю, что для кого-то это может быть слишком много работы для моего бюджета, поэтому меня устроит задача минимум - 3 размера : 1024 x 1024, 256 x 256 и 64 x 64. Остальные размеры я создам сам из файлов, которые больше. Пишите сколько вариантов вы готовы разработать и за какую цену.

Формат файлов - PNG + sRGB.

Подробное руководство по созданию иконок с примерами разных размеров:

https://developer.apple.com/library/mac/documentation/userexperience/conceptual/applehiguidelines/IconsImages/IconsImages.html