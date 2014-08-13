Необходимо для листовки (витаминные добавки для домашних животных) нарисовать картинку: Кот (порода мэйн-кун) и собака (Лабрадор) стоят спиной к спине, кто-то из них показывает бицепс. На мэйн-куне может висеть медаль, рядом ...
Иконка Vim Options Configurator для Mac AppStore
Нужно сделать набор иконок для приложения "Vim Options Configurator" под Mac OS X.
Данное приложение - это редактор настроек текстового редактора Vim. В качестве основы рисунка можно свободно использовать логотип Vim. В качестве дополнительной идеи можно использовать всевозможные примеры утилит, настроек, твиков, конфигурации, опций и т.д.
Присоединяю скриншот приложения.
В идеале требуется 5 размеров иконок, каждый из которых "плавно" масштабируется в соседний:
1024 x 1024
512 x 512
256 x 256
64 x 64
32 x 32
Эти иконки будут использоваться в Dock, Launchpad, Desktop, Finder, а также в самом AppStore.
Каждый размер - это не просто изменение размера, а уменьшение детальности с сохранением четкости.
Я понимаю, что для кого-то это может быть слишком много работы для моего бюджета, поэтому меня устроит задача минимум - 3 размера : 1024 x 1024, 256 x 256 и 64 x 64. Остальные размеры я создам сам из файлов, которые больше. Пишите сколько вариантов вы готовы разработать и за какую цену.
Формат файлов - PNG + sRGB.
Подробное руководство по созданию иконок с примерами разных размеров:
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/userexperience/conceptual/applehiguidelines/IconsImages/IconsImages.html
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