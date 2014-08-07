Иконки для сайта

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Закрыт7 заявок280 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Для сайта moi-pol.ru/ необходимо нарисовать (недостающие) и перерисовать не устраивающие иконки.

Предварительно необходимо будет сделать скетч иконки (любого качества, но чтобы было понятно что будет изображено на ней), чтобы предварительно утвердить содержание иконки (и защититься от повторной отрисовки материала). Всего 21 иконка.

Необходимый список иконок для отрисовки в файле во вложении.

Ожидаю Ваших предложений по времени и стоимости работ.

11 лет назад
seolightspb
Яна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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