Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам 1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ 2. ...
Иконки для сайта
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Для сайта moi-pol.ru/ необходимо нарисовать (недостающие) и перерисовать не устраивающие иконки.
Предварительно необходимо будет сделать скетч иконки (любого качества, но чтобы было понятно что будет изображено на ней), чтобы предварительно утвердить содержание иконки (и защититься от повторной отрисовки материала). Всего 21 иконка.
Необходимый список иконок для отрисовки в файле во вложении.
Ожидаю Ваших предложений по времени и стоимости работ.
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