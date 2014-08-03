Разработка кнопок для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок166 просмотров

Необходимо нарисовать иконки для 3 кнопок (меню) на сайте. Стилистика согласно приложенным образцам.

Планируется что-то наподобие http://tympanus.net/Tutorials/CreativeCSS3AnimationMenus/index10.html

Цвет кнопок - бирюзовый как на сайте http://julix.info

Нужны кнопки для разделов:

1) организатор свадеб

2) фотограф

3) аренда (прокат) инвентаря для свадеб. Можно схематично изобразить либо стул, либо арку для выездной регистрации, либо посуду и др.

HTML
11 лет назад
informa
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров