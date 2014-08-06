Создание фавикона

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок197 просмотров

Нужно создать фавикон для сайта. Идея фавикона — изображение, которое находится в приложении. Нужно сделать качественно, с объемным эффектом и максимальным размером для фавикона. Оплата wmr/wmz после сдачи работы. Основываюсь на репутацию и наименьшую стоимость.

11 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
29 минут назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная, быстрая работа. Рекомендую к сотрудничеству!
Замечательный заказчик, рекомендую к сотрудничеству! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
29 минут назад
11 лет назад
#1
Иконки и Пиксель-арт