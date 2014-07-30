Нарисовать 4 иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка157 просмотров

Доброе утро!

Нужно нарисовать 4 иконки для свадебного сайта.

Тема для иконок:

1) Большой опыт успешной работы. Вместе с вами 5 лет.

2) Команда профессионалов. Только лучшие и проверенные профессионалы своего дела.

3) Мы берем на себя весь комплекс забот о вашем празднике

4) Гарантируем только отличное настроение! Самые яркие впечатления о вашем солнечном дне

Иконки нужны в таком стиле http://joxi.ru/SpTdU_3JTJALSP6eX-k

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Иконки для интернет-магазина

    Для интернет-магазина детских игрушек требуется нарисовать достаточное большое количество иконок. Требуется креативный, исполнительный и ответственный дизайнер. Сроки у нас ограничены, работы много. Если сотрудничество будет эффективным и взаимокомфортным, с радостью будем привлекать и к другим ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать 7 картинок

    $50

    Добрый день! Нужно 7 картинок на тему: 1. Подарок с каждым заказом. 2. 100% гарантия возврата денег. 3. Гарантия на товар 1-5 лет. 4. Доставка в удобное для Вас время. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Favicon для сайта

    $10

    Нужно разработать фавикон для сайта http://villagrazia.ua. В готовых материалах сдать и иконку .ico, и исходник картинки.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен пак из почти 40 иконок для игры

    Добрый день. я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/ Если лень регистрироваться, то можно войти в игру под логином и паролем test123 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется разработка иконок

    Всем добрый день! Есть проект для разработчика иконок для сайта строительной компании. Весь список иконок еще не согласован, но уже есть некоторые с которых нужно начать. Есть предпочтения по стилю, ракурсу ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 10 иконок для сайта

    $200

    1. Иконки должны 3-D, в векторе. 2. Иконки должны быть современными, с высокой детализацией 3. Иконки должны быть в едином стиле и гармонично вписываться в дизайн сайта 4. Желательно придерживаться одинаковых габаритных ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой коллаж

    $50

    Нужно вставить прилавок в фотографию просто для демонстрации, где будет расположен прилавок, без учета мелочей и деталей, качество, как в примере. Место установки прилавка обведены кругами Всего 6 фото ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад