Иконки для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок224 просмотра

Для интернет-магазина детских игрушек требуется нарисовать достаточное большое количество иконок. Требуется креативный, исполнительный и ответственный дизайнер. Сроки у нас ограничены, работы много. Если сотрудничество будет эффективным и взаимокомфортным, с радостью будем привлекать и к другим проектам. Работы у нас очень много!

Важное условие - уметь вписываться в уже существующую концепцию сайта, все что будем рисовать - должно соответствовать дизайну сайта.

Если Вас заинтересовал наш проект, ждем от Вас:

1. Портфолио или тестовое задание (наилучший вариант, указывающий, что Вам интересна работа с нами). Выбранная тестовая работа будет оплачена.

2. Ваши финансовые ожидания.

Тестовая работа:

Сайт http://www.toys-land.ru/ вверху под слайдером есть картинка категории, называется "Все для творчества", ее необходимо заменить на картинку с надписью "Развитие и творчество", и соответственно, поменять рисунок.

Прошу обратить внимание, нам малоинтересно сотрудничество по 1 картинке. Если Вы не готовы работать регулярно, то лучше не откликайтесь.

Спасибо!

11 лет назад
snoopy-club
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$54
3 дня
Все отлично! С минимальным ТЗ было выполнено все, чего ожидали. Без лишних вопросов, с творческой ноткой. А главное, очень приятный человек, работать комфортно. Однозначно будем обращаться еще
Спасибо, Надежда, за приятную работу! Интересный заказ, приятна в общении, оплата моментальная! Рекомендую всем и с удовольствием продолжу работу!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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