Нужно отрисовать стандартные Adove Reader иконки во флет стиле http://screencast.com/t/7qDkevBK2 Пишите стоимость и сроки
Иконки для интернет-магазина
Для интернет-магазина детских игрушек требуется нарисовать достаточное большое количество иконок. Требуется креативный, исполнительный и ответственный дизайнер. Сроки у нас ограничены, работы много. Если сотрудничество будет эффективным и взаимокомфортным, с радостью будем привлекать и к другим проектам. Работы у нас очень много!
Важное условие - уметь вписываться в уже существующую концепцию сайта, все что будем рисовать - должно соответствовать дизайну сайта.
Если Вас заинтересовал наш проект, ждем от Вас:
1. Портфолио или тестовое задание (наилучший вариант, указывающий, что Вам интересна работа с нами). Выбранная тестовая работа будет оплачена.
2. Ваши финансовые ожидания.
Тестовая работа:
Сайт http://www.toys-land.ru/ вверху под слайдером есть картинка категории, называется "Все для творчества", ее необходимо заменить на картинку с надписью "Развитие и творчество", и соответственно, поменять рисунок.
Прошу обратить внимание, нам малоинтересно сотрудничество по 1 картинке. Если Вы не готовы работать регулярно, то лучше не откликайтесь.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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