Нужен пак из почти 40 иконок для игры

Добрый день.

я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова.

Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/

Если лень регистрироваться, то можно войти в игру под логином и паролем test123

Это понадобиться вам для понимания контекста перевода в ходе работы.

Суть задачи:

После авторизации в игре вы увидите слева длинную портянку меню. Почти напротив каждого пункта есть мини-иконка. И почти все они выполнены в разных стилях и зачастую вообще не соответствуют пункту, напротив которого расположены.

Надо сделать иконки подходящие по смыслу и, главное, в едином космическом стиле.

На выходе вы должны предоставить пак иконок размером 12х12 пикселей и их же в размере 128х128 пикселей.

Если сотрудничество будет успешным, то будем работать дальше над перерисовкой всех игровых картинок. Они почти все размером с современную иконку.

Оплата вебманями или на карту сбербанка. Никаких предоплат не делаю, ибо имел горький опыт.

Рассматриваются только заявки от исполнителей, указавших срок выполнения работы и стоимость в форме подачи заявки.