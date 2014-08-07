Нужен пак из почти 40 иконок для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок181 просмотр

Добрый день.

я один из авторов браузерной онлайн игры Супернова.

Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке http://alpha.supernovagame.ru/

Если лень регистрироваться, то можно войти в игру под логином и паролем test123

Это понадобиться вам для понимания контекста перевода в ходе работы.

Суть задачи:

После авторизации в игре вы увидите слева длинную портянку меню. Почти напротив каждого пункта есть мини-иконка. И почти все они выполнены в разных стилях и зачастую вообще не соответствуют пункту, напротив которого расположены.

Надо сделать иконки подходящие по смыслу и, главное, в едином космическом стиле.

На выходе вы должны предоставить пак иконок размером 12х12 пикселей и их же в размере 128х128 пикселей.

Если сотрудничество будет успешным, то будем работать дальше над перерисовкой всех игровых картинок. Они почти все размером с современную иконку.

Оплата вебманями или на карту сбербанка. Никаких предоплат не делаю, ибо имел горький опыт.

Рассматриваются только заявки от исполнителей, указавших срок выполнения работы и стоимость в форме подачи заявки.

11 лет назад
igor_rnc2002
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Евгений великолепно справился с заданием. Выполнил всё в кратчайшие сроки, согласовывал каждый этап и быстро вносил необходимые правки. Помимо профессиональных качеств продемонстрировал максимальную лояльность в общении, стоически принимая критику, которая порой выражалась группой тестировщиков его работы в крайне резких выражениях (за что ему отдельный поклон, не все на это способны). Крайне рекомендую его как исполнителя работ любой сложности. Надеюсь продолжить с ним сотрудничество в будущем.
Спасибо, Игорь. Задание было подано доступно и грамотно. Игорь сразу предложил отличные и справедливые условия сотрудничества, на которые я безусловно согласился, ведь сам ценю справедливость и взаимоуважение. Уважаю людей, которые ценят свое и мое время, за что Игорю безусловно спасибо. В процессе работы Игорь показал себя как отличный заказчик, который знает чего хочет, знает, что исполнитель может сделать еще лучше, чем показывает, за что ему спасибо. С удовольствием буду сотрудничать в будущем. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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